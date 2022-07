Elena Sofia Ricci è contraria alla chirurgia estetica: la FOTO che non mente (Di domenica 31 luglio 2022) Una delle attrici italiane più famose si è sempre detta contraria alla chirurgia estetica e per dimostrare quanto sia inutile per lei ha voluto condividere una sua FOTO al naturale. E' davvero una bellezza fuori dal mondo. Sulla chirurgia estetica si è sempre dibattuto molto. Molte persona credono che un qualunque intervento estetico sia superfluo poichè tutti dovrebbero accettare tutto di sé anche i propri difetti e valorizzarli al meglio. Per cui ricorrere alla chirurgia è come prendere la via più semplice, cambiare ciò che si è per piacere agli altri. C'è però chi ha un pensiero completamente all'opposto per cui la chirurgia estetica è una branchia della medicina che serve proprio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 31 luglio 2022) Una delle attrici italiane più famose si è sempre dettae per dimostrare quanto sia inutile per lei ha voluto condividere una suaal naturale. E' davvero una bellezza fuori dal mondo. Sullasi è sempre dibattuto molto. Molte persona credono che un qualunque intervento estetico sia superfluo poichè tutti dovrebbero accettare tutto di sé anche i propri difetti e valorizzarli al meglio. Per cui ricorrereè come prendere la via più semplice, cambiare ciò che si è per piacere agli altri. C'è però chi ha un pensiero completaall'opposto per cui laè una branchia della medicina che serve proprio ...

