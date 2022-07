Elena Micheli d' oro | il pentathlon torna azzurro

Agenzia_Ansa : Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo di pentathlon moderno. L'azzurra, classe 1999, già due volte sul pod… - Coninews : ELENA SUL TETTO DEL MONDO ?? Trionfo #ItaliaTeam ai Mondiali di pentathlon moderno di Alessandria d’Egitto. Elena… - giomalago : Un oro per la storia! Elena #Micheli da impazzire: sale sul tetto del Mondo #pentathlonmoderno ad Alessandria d'Egi… - TgrRaiLazio : Pentathlon moderno, Elena Micheli campionessa del mondo L'atleta romana, classe 1999, trionfa ai Mondiali Senior Il… - Eurosport_IT : Che impresa quella di Elena Micheli! ???????? #MPWCH22 | #Pentathlon | #Micheli | #ItaliaTeam -

ALESSANDRIA D'EGITTO "vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella storia. L'atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e ...ALESSANDRIA (EGITTO) "vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella storia. L'atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e ...Foto UIPM. Elena Micheli è la nuova Campionessa del Mondo di pentathlon moderno. L'azzurra classe 1999, già due volte sul podio in Coppa del Mondo in questa stagione, trionfa ai Mondiali Senior 2022 d ...RIETI - C’è anche un po’ di Rieti nella medaglia d’oro che, dai Mondiali di pentathlon moderno conclusisi ad Alessandria d'Egitto, arriva fino in Italia.