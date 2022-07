Elena Micheli d' oro | il pentathlon torna azzurro

Agenzia_Ansa : Elena Micheli è la nuova campionessa del mondo di pentathlon moderno. L'azzurra, classe 1999, già due volte sul pod… - Coninews : ELENA SUL TETTO DEL MONDO ?? Trionfo #ItaliaTeam ai Mondiali di pentathlon moderno di Alessandria d’Egitto. Elena… - giomalago : Un oro per la storia! Elena #Micheli da impazzire: sale sul tetto del Mondo #pentathlonmoderno ad Alessandria d'Egi… - MassimoCaputi : RT @VVezzali: Storico risultato per Elena Micheli, che ha conquistato dopo 17 anni la medaglia d'oro?? ai Mondiali di #pentathlonmoderno ad… - TgrRaiLazio : Pentathlon moderno, Elena Micheli campionessa del mondo L'atleta romana, classe 1999, trionfa ai Mondiali Senior Il… -

L'Italia torna a fare la voce grossa nel Pentahlon moderno grazie ache nella serata di sabato ha conquistato l'oro ad Alessandria D'Egitto. Un'impresa che arriva 17 anni dopo Claudia Corsini, unica altra atleta azzurra ad aver vinto il titolo mondiale ...Nel 2015 si perfeziona con il M° Lorenzopresso il conservatorio di Lugano in Svizzera. ...ascoltato uno dei più grandi chitarristi del futuro" (Paavo Lindberg) e tanti altri fra i quali...Foto UIPM. Elena Micheli è la nuova Campionessa del Mondo di pentathlon moderno. L'azzurra classe 1999, già due volte sul podio in Coppa del Mondo in questa stagione, trionfa ai Mondiali Senior 2022 d ...RIETI - C’è anche un po’ di Rieti nella medaglia d’oro che, dai Mondiali di pentathlon moderno conclusisi ad Alessandria d'Egitto, arriva fino in Italia.