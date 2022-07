"Ecco come si chiamerà". Il nuovo partito di Luigi Di Maio, l'annuncio in tv (Di domenica 31 luglio 2022) "Domani presenteremo il nuovo progetto politico, la nuova forza politica con Bruno Tabacci il cui nome è 'Impegno Civico'": Luigi Di Maio, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha annunciato il nome del suo nuovo partito dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. In particolare, ha detto: "Rappresenta quel principio di responsabilità civica che anche Papa Francesco ha evocato". L'ex capo politico del M5s, poi, ha parlato anche di un impegno che ha intenzione di rispettare: "Scriverò una lettera a tutti i leader dei partiti politici affinché sottoscrivano un appello alla Commissione europea per sostenere il governo Draghi nella battaglia per il price cap". Alla domanda dell'Annunziata sui pettegolezzi relativi a un collegio sicuro a Modena, invece, lui ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) "Domani presenteremo ilprogetto politico, la nuova forza politica con Bruno Tabacci il cui nome è 'Impegno Civico'":Di, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha annunciato il nome del suodopo la scissione dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. In particolare, ha detto: "Rappresenta quel principio di responsabilità civica che anche Papa Francesco ha evocato". L'ex capo politico del M5s, poi, ha parlato anche di un impegno che ha intenzione di rispettare: "Scriverò una lettera a tutti i leader dei partiti politici affinché sottoscrivano un appello alla Commissione europea per sostenere il governo Draghi nella battaglia per il price cap". Alla domanda dell'Annunziata sui pettegolezzi relativi a un collegio sicuro a Modena, invece, lui ha ...

