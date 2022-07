E’ morto Bill Russell | la leggenda Nba aveva 88 anni

SkySportNBA : ULTIM'ORA #NBA È MORTO A 88 ANNI BILL #RUSSELL, STELLA DEI BOSTON CELTICS. L'EX CESTISTA AMERICANO AVEVA VINTO 11… - repubblica : E' morto Bill Russell: con i Boston Celtis ha vinto 11 titoli, record in Nba - Adnkronos : E’ morto #BillRussell, addio alla leggenda Nba. - Luxgraph : Morto Bill Russell: la leggenda dei Boston Celtics aveva 88 anni - Stampregimental : RT @repubblica: E' morto Bill Russell: con i Boston Celtis ha vinto 11 titoli, record in Nba -

Russel (Afp) New York, 31 luglio 2022 - All'età di 88 anni èRussell , giocatore simbolo del basket Nba . Leggenda dei Boston Celtics con cui ha giocato nella massima lega professionistica americana per tutta la sua carriera. Ha vinto per 11 volte il ...Russell , uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi e leggenda della Nba . Aveva 88 anni. L'annuncio è stato dato via social dal profilo ufficiale dell'ex giocatore: 'Se n'è andato ...New York, 31 luglio 2022 - All'età di 88 anni è morto Bill Russell, giocatore simbolo del basket Nba. Leggenda dei Boston Celtics con cui ha giocato nella massima lega professionistica americana per ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-60372dd8-35ad-4f8f-47c0-fe1b3002bc ...