E' morto Bill Russell | la leggenda Nba aveva 88 anni

(Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - E'della Nba. L'ex giocatore88è stato l'atleta più vincente nella storia dello sport americano. Con la maglia dei Boston Celtics, il centro ha conquistato 11 titoli Nba. Da allenatore-giocatore, il primo coach afroamericano a guidare una franchigia Nba, ha vinto 2 campionati. Nelle sue 13 stagioni da giocatore a Boston tra il 1956 e il 1969,ha guidato i Celtics a 12 finali per il titolo. L'unica sconfitta è arrivata nel 1958 contro i St. Louis Hawks: con la serie sul 2-2,si è infortunato e ha saltato le ultime 2 gare, che Boston perse per un totale di 3 punti.ha scritto la storia della pallacanestro rivoluzionando il ruolo del ...

Non gli bastano le dita delle mani per infilarsi gli anelli Nba vinti in carriera: undici. Un pioniere del basket, un mito: Russell se ne è andato oggi a 88 anni. È stato il pilastro dei Boston Celtics tra il 1956 e il 1969, nelle ultime 4 stagioni come giocatore-allenatore. In quelle 14 stagioni, ha condotto i Celtics a 12 finali per il titolo.