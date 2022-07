(Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – E’della Nba. L’ex giocatore88è stato l’atleta più vincente nella storia dello sport americano. Con la maglia dei Boston Celtics, il centro ha conquistato 11 titoli Nba. Da coach, il primo afroamericano a sedere in panchina, ha vinto 2 campionati. Nelle sue 13 stagioni da giocatore a Boston tra il 1956 e il 1969,ha guidato i Celtics a 12 finali per il titolo. L’unica sconfitta è arrivata nel 1958 contro i St. Louis Hawks: con la serie sul 2-2,si è infortunato e ha saltato le ultime 2 gare, che Boston perse per un totale di 3 punti.ha scritto la storia della pallacanestro rivoluzionando il ruolo del centro – nell’era segnata ...

SkySportNBA : ULTIM'ORA #NBA È MORTO A 88 ANNI BILL #RUSSELL, STELLA DEI BOSTON CELTICS. L'EX CESTISTA AMERICANO AVEVA VINTO 11… - repubblica : E' morto Bill Russell: con i Boston Celtis ha vinto 11 titoli, record in Nba - Adnkronos : E’ morto #BillRussell, addio alla leggenda Nba. - Walterhagen1964 : RT @mbic91: È morto Bill Russell. Leggenda dentro e fuori dal campo di pallacanestro. ?? - telodogratis : E’ morto Bill Russell, la leggenda Nba aveva 88 anni -

Non gli bastano le dite delle mani per infilarsi gli anelli Nba vinti in carriera: undici. Un pioniere del basket, un mito:Russell se ne è andato oggi a 88 anni. È stato il pilastro dei Boston Celtics tra il 1956 e il 1969, nelle ultime 4 stagioni come giocatore - allenatore. In quelle 14 stagioni, ha condotto i ...11 titoli con la maglia dei Boston Celtics E'Russell, leggenda della Nba. L'ex giocatore aveva 88 anni. Russell è stato l'atleta più vincente nella storia dello sport americano. Con la maglia dei Boston Celtics, il centro ha ...(Adnkronos) – E’ morto Bill Russell, leggenda della Nba. L’ex giocatore aveva 88 anni. Russell è stato l’atleta più vincente nella storia dello sport americano. Con la maglia dei Boston Celtics, il ...Il basket americano perde una vecchia stella . E' morto all'età di 88 anni Bill Russell , leggenda dell'Nba e dei Boston ...