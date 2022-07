E’ morta Nichelle Nichols | il tenente Uhura di Star Trek

(Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – E’. L’attrice, che aveva 89 anni, ha interpretato ilin, la serie originale, dal 1966 al 1969. Il tabloid The Sun fa riferimento ad un post pubblicato su Instagram da Kyle Johnson, figlio dell’attrice. “Mi dispiace farvi sapere che una grande luce nel firmamento non brilla più come ha fatto per tanti anni. La scorsa notte mia madreper cause naturali”, si legge. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos : Addio a #NichelleNichols, il tenente Uhura di #StarTrek. - Mario192710 : RT @MediasetTgcom24: Morta Nichelle Nichols, fu il tenente Uhura nella serie tv Star Trek #NichelleNichols #startrek - Bufalenet : Morta #NichelleNichols, celebrata #Uhura in #StarTrek (e molto altro) - mrs_overcookeds : RT @Adnkronos: Addio a #NichelleNichols, il tenente Uhura di #StarTrek. - il_Tinto : Sto guardando Star Trek: Voyager ma è morta Nichelle Nichols Mi sa che ora guardo qualcosa della serie originale -

È morta Nichelle Nichols. Un nome che i fan della fantascienza di tutto il mondo assoceranno al personaggio di Nyota Uhura ...Per decenni è stata fedele al suo ruolo nella Science Fiction per antonomasia, con il suo carattere radioso e spumeggiante. Protagonista di un bacio interrazziale all'epoca discusso con il Capitano ...