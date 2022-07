È giallo sulla morte di 50 prigionieri di Azov nel carcere di Olenivka: i russi negano l’accesso alla Croce rossa (Di domenica 31 luglio 2022) La russia non ha concesso a rappresentanti della Croce rossa l’accesso alla prigione di Olenivka, in Donetsk, dove sono rimasti uccisi oltre 50 prigionieri ucraini in un’esplosione. “La nostra richiesta di poter incontrare i prigionieri di guerra a Olenivka non è stata accolta, concedere l’accesso alla Croce rossa è un obbligo previsto dalla convenzione di Ginevra”, denuncia la Croce rossa su Twitter, precisando che continuerà a chiedere ai russi di poter visitare il penitenziario teatro dell’esplosione avvenuta nella notte del 29 luglio. I russi, che accusano l’Ucraina di aver ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 luglio 2022) Laa non ha concesso a rappresentanti dellaprigione di, in Donetsk, dove sono rimasti uccisi oltre 50ucraini in un’esplosione. “La nostra richiesta di poter incontrare idi guerra anon è stata accolta, concedereè un obbligo previsto dconvenzione di Ginevra”, denuncia lasu Twitter, precisando che continuerà a chiedere aidi poter visitare il penitenziario teatro dell’esplosione avvenuta nella notte del 29 luglio. I, che accusano l’Ucraina di aver ...

