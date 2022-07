Due palline di carta stagnola nel freezer: ecco perché tutti lo stanno facendo (Di domenica 31 luglio 2022) La carta stagnola è un grande alleato in cucina, lo sanno bene le casalinghe e gli appassionati dei fornelli. Difatti l’alluminio è utile a conservare bene gli alimenti, ma serve pure a cuocere alcuni piatti in forno. Secondo il sito “Nano Press” però la carta stagnola ha anche un’altra funzione: enormi vantaggi se la si usa in freezer. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su “TvZap” Qual è la prima cosa fastidiosa che vi viene in mente pensando al frigorifero? Certamente “sbrinarlo”. Un freezer senza ghiaccio né troppa umidità assicura infatti una migliore conservazione degli alimenti e un minor consumo di elettricità. Due buoni motivi, soprattutto visti i rincari, per non rimandare. È un’operazione che, inutile dirlo, spesso viene tralasciata. ... Leggi su tvzap (Di domenica 31 luglio 2022) Laè un grande alleato in cucina, lo sanno bene le casalinghe e gli appassionati dei fornelli. Difatti l’alluminio è utile a conservare bene gli alimenti, ma serve pure a cuocere alcuni piatti in forno. Secondo il sito “Nano Press” però laha anche un’altra funzione: enormi vantaggi se la si usa in. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su “TvZap” Qual è la prima cosa fastidiosa che vi viene in mente pensando al frigorifero? Certamente “sbrinarlo”. Unsenza ghiaccio né troppa umidità assicura infatti una migliore conservazione degli alimenti e un minor consumo di elettricità. Due buoni motivi, soprattutto visti i rincari, per non rimandare. È un’operazione che, inutile dirlo, spesso viene tralasciata. ...

