Dramma nella famosa località di vacanza italiana, morte 2 ragazze: travolte e uccise da un treno (Di domenica 31 luglio 2022) Riccione, due ragazze uccise dal treno. Tragedia nella giornata di oggi, domenica 31 luglio, intorno alle sette di mattina. Sono ancora ignote le generalità delle due giovani donne che sono state investite e uccise da un treno ad alta velocità con destinazione Milano. Dalle prime ricostruzioni sembra che le due ragazze, dopo essere arrivate in stazione, abbiano tentato, barcollando, di attraversare i binari. Subito dopo l’incidente il traffico ferroviario tra Rimini e Cattolica in direzione Ancona è stato sospeso e si registrano disagi e ritardi fino a 4 ore. Sono stati quindi organizzati dei servizi sostitutivi ai treni regionali tramite autobus. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Carabinieri, Polizia Ferroviaria e agenti della Questura di Rimini stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Riccione, duedal. Tragediagiornata di oggi, domenica 31 luglio, intorno alle sette di mattina. Sono ancora ignote le generalità delle due giovani donne che sono state investite eda unad alta velocità con destinazione Milano. Dalle prime ricostruzioni sembra che le due, dopo essere arrivate in stazione, abbiano tentato, barcollando, di attraversare i binari. Subito dopo l’incidente il traffico ferroviario tra Rimini e Cattolica in direzione Ancona è stato sospeso e si registrano disagi e ritardi fino a 4 ore. Sono stati quindi organizzati dei servizi sostitutivi ai treni regionali tramite autobus. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Carabinieri, Polizia Ferroviaria e agenti della Questura di Rimini stanno ...

AnnalisaChirico : Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo d… - LucianoPalo : RT @AnnalisaChirico: Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo dive… - avvmaietta : RT @AnnalisaChirico: Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo dive… - Antongiulio2 : RT @AnnalisaChirico: Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo dive… - DominusFrancy : RT @AnnalisaChirico: Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo dive… -