Doppio mandato | il M5s alle prese con il rebus dei candidati Santoro | «Con Conte stiamo parlando»

Con il no alla revoca del Doppio mandato, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte cerca nuovi nomi da candidare nelle liste alle elezioni di fine settembre. Senza i "big", il M5s è si apre alla ricerca di personalità nella società civile. I ricambio nel partito avverrà con i quasi certi Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, e Rocco Casalino, portavoce dell'ex premier. Per quanto riguarda chi viene da fuori, i nomi più caldi sono quelli del giornalista televisivo Michele Santoro, che ha però ha annunciato intenzioni tutte sue, e Andrea Scanzi. Ma nell'elenco di Repubblica compaiono anche Domenico De Masi, il sociologo e consigliere di Conte, Pasquale Tridico, voluto a capo dell'Inps proprio dal Movimento, Loredana De Petris, capogruppo al Senato di Leu, il magistrato antimafia Nicola ...

