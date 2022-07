Donizetti Summer Camp | due settimane di emozioni per il campo estivo nel nome di Gaetano

(Di domenica 31 luglio 2022) Bergamo. Nelle scorse, per la prima volta, la Fondazione Teatroha realizzato un progettodedicato ai bambini e ai ragazzi neldi2022, una novità assoluta tra i teatri d’opera italiani. In duedistinte, dall’11 al 15 luglio e poi dal 18 al 22 luglio, 45 studenti (34 dalle scuole elementari e 11 dalle scuole medie, provenienti sia da località della provincia che dalla città, tra cui cinque studenti presenti in entrambe le), hanno potuto trascorrere alcuni giorni delle loro vacanze estive tra giochi e formazione, approfondendo la musica, la storia e i luoghi dia Bergamo, per poi arrivare anche sul palco del ...

Prima Bergamo

Nelle scorse settimane, per la prima volta, la Fondazione Teatroha realizzato un progetto estivo dedicato ai bambini e ai ragazzi nel nome di Gaetano:Camp 2022 , una novità assoluta tra i teatri d'opera italiani. In due settimane distinte, dall'11 al 15 luglio e poi dal 18 al 22 luglio, 45 studenti (34 dalle scuole elementari e 11 ......dei voti e la lode il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio "Gaetano" ... gli ha permesso di vincere la borsa di studio per partecipare all'International Guitar... Il Cre del Donizetti: le foto dei 45 bambini (e ragazzi) fra scene, costumi e opere Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...Domani alle ore 19.30, al Partire si svolgerà l'ottava edizione di "Bosco in Musica" mentre alle 21, a Torre Sant'Angelo, si esibiranno gli allievi dell'Istituto Musicale Donizetti di Mirto ...