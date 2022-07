Donatella Bianchi, matrimonio a distanza? La paura della crisi (Di domenica 31 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice tv Donatella Bianchi porta avanti da anni una storia d’amore un po’ travagliata e poco convenzionale. Scopriamone di più insieme. Sono davvero tantissimi anni che la conduttrice Donatella Bianchi è legata televisivamente ad una trasmissione molto seguita e apprezzata dal pubblico. Si tratta di Linea Blu, un programma dedicato a tutti gli amanti Leggi su youmovies (Di domenica 31 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice tvporta avanti da anni una storia d’amore un po’ travagliata e poco convenzionale. Scopriamone di più insieme. Sono davvero tantissimi anni che la conduttriceè legata televisivamente ad una trasmissione molto seguita e apprezzata dal pubblico. Si tratta di Linea Blu, un programma dedicato a tutti gli amanti

