Dl aiuti, già ad agosto più soldi in busta paga per i lavoratori. Stop al bonus 200 euro (Di domenica 31 luglio 2022) Raddoppio dell’esonero contributivo, anticipo della rivalutazione della pensione e la conferma delle misure già applicate dell’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette e dell’estensione almeno fino a tutto settembre dello sconto di 30 centesimi sui carburanti. Questi i provvedimenti contenuti nel prossimo Dl aiuti del governo, in preparazione per la prossima settimana. Alla fine l’esecutivo ha deciso di abbandonare la strada della replica del bonus 200, inserito nel precedente decreto legge, e di puntare invece su un’ulteriore riduzione del costo del lavoro dipendente per le retribuzioni fino a 35 mila euro l’anno (2.692 mensili). L’esonero contributivo Attualmente, la riduzione del versamento dei contributi, che si traduce in un incremento in busta paga, è dello 0,8 per cento. A ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Raddoppio dell’esonero contributivo, anticipo della rivalutazione della pensione e la conferma delle misure già applicate dell’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette e dell’estensione almeno fino a tutto settembre dello sconto di 30 centesimi sui carburanti. Questi i provvedimenti contenuti nel prossimo Dldel governo, in preparazione per la prossima settimana. Alla fine l’esecutivo ha deciso di abbandonare la strada della replica del200, inserito nel precedente decreto legge, e di puntare invece su un’ulteriore riduzione del costo del lavoro dipendente per le retribuzioni fino a 35 milal’anno (2.692 mensili). L’esonero contributivo Attualmente, la riduzione del versamento dei contributi, che si traduce in un incremento in, è dello 0,8 per cento. A ...

PorelliRoberto : @Agenzia_Ansa Dopo la guerra in Ucraina i Demo hanno svelato le armi segrete USA alla Cina che le ha già messe in… - Emme_comegesooo : @Kamishiro_18 Ma ti ho già risposto. Poi vabbè se è tutto un metti che. E allora io ti dico metti che magari posi q… - OroNicoletta : @cacciaramarri_z @incazzetta @FebeDiCencrea @marioadinolfi Veramente già superiamo la Francia in aiuti alla natalità. - GiGiglio99 : @teojtw Questo sicuramente, però hai già Bremer per questo, lui basta lo aiuti in copertura - stefanoguarni : @GiorgiaMeloni @Tg1Rai Ma quelli che aiuti te hanno già ricchezza e potere -