Disney+, agosto 2022: le novità in catalogo tra film e serie TV (Di domenica 31 luglio 2022) Su Disney+ agosto 2022 è un mese con interessanti novità come la serie di corti I am Groot e il film Prey, ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche. agosto 2022 è un mese con interessanti novità nel catalogo della piattaforma streaming Disney+: dalla prima stagione di She-Hulk: Attorney At Law, basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, ad Andor, il nuovo progetto ambientato nell'universo di Star Wars si concentra sul viaggio che porterà Cassian Andor a scoprire come può fare la differenza. Nella sezione film da segnalare Lightyear - La vera storia di Buzz, il nuovo film Disney Pixar, e LEGO Star Wars Summer Vacation, ambientato poco dopo gli eventi di ...

