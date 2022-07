Diletta Leotta | “Il Napoli ha perso pedine importanti | ma ha un allenatore straordinario”

hakiros_ : @pasquale_caos Diletta Leotta under Luciano Spalletti: - PianetaMilan : #DilettaLeotta: “Il #Milan ha entusiasmo, sarà un campionato bellissimo” #DAZN #SerieA #ACMilan #Milan #SempreMilan - Sere10654130 : vogue italia: Tantissimi anche i volti seduti tra i tavoli circolari che hanno popolato l'abbazia più antica di Cap… - DjNiky84 : @borghi_claudio Alla prima ho letto Diletta (leotta) tanto che schifo la sinistra… ?? - sscalcionapoli1 : Diletta Leotta: “A breve uscirà un’intervista con Spalletti, vedrete un Luciano inedito” -

Gazzetta

Prevede un campionato bello e incerto e pregusta nuove interviste esclusive. Da quando il calcio di serie A è passato a Dazn la signora della tv del pallone è diventatache alla Gazzetta, in vista del debutto della serie A, pronostica Proprio in casa - Romavorrebbe coronare un sogno, a due settimane dal giorno in cui compirà 31 anni, ha tratto un bilancio della sua vita privata e professionale: "Alle mie spalle vedo un percorso che mi rende felice e orgogliosa. ... Video, Diletta Leotta a Capri: dal tuffo in mare al concerto di J. Lo. Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."ll Napoli invece ha perso pedine importanti, ma ha un allenatore straordinario come Spalletti che può fare la differenza".