Diktat di Calenda al Pd: il nome dell'uomo che vuole fuori dal Parlamento (Di domenica 31 luglio 2022) L'ipotesi di un'alleanza tra il Pd di Enrico Letta e Azione di Carlo Calenda si allontana sempre di più. Il secondo infatti ha posto dei paletti ben precisi, primo fra tutti il no a Nicola Fratoianni, a Bonelli e ad ex del Movimento 5 Stelle come Luigi Di Maio, Davide Crippa e il ministro D'Incà. Proprio oggi su Twitter Calenda ha scritto: "Non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali". Poi avrebbe aggiunto:: "Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze". Quali sono i motivi di questi no così secchi? "Non potendo accettare che Azione finisca sotto l'ombrello di gente che, oltre ad avere idee opposte alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) L'ipotesi di un'alleanza tra il Pd di Enrico Letta e Azione di Carlosi allontana sempre di più. Il secondo infatti ha posto dei paletti ben precisi, primo fra tutti il no a Nicola Fratoianni, a Bonelli e ad ex del Movimento 5 Stelle come Luigi Di Maio, Davide Crippa e il ministro D'Incà. Proprio oggi su Twitterha scritto: "Non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali". Poi avrebbe aggiunto:: "Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze". Quali sono i motivi di questi no così secchi? "Non potendo accettare che Azione finisca sotto l'ombrello di gente che, oltre ad avere idee opposte alle ...

