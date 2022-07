Diallo, ma non solo. Con Tanganga e N'Dicka il Milan in difesa sfoglia la margherita (Di domenica 31 luglio 2022) Tanganga, Sanchez, Bailly e Martial: le ultime di mercato Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 luglio 2022), Sanchez, Bailly e Martial: le ultime di mercato Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ...

sportli26181512 : Diallo, ma non solo. Con Tanganga e N’Dicka il Milan in difesa sfoglia la margherita: Diallo, ma non solo. Con Tang… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Diallo, ma non solo. Con Tanganga e N’Dicka il Milan in difesa sfoglia la margherita - Gazzetta_it : Diallo, ma non solo. Con Tanganga e N’Dicka il Milan in difesa sfoglia la margherita - Osatsanotnas : @AirRaidSiren986 @Milanistifurios vero. non capisco come si possano inserire i vari ziyech sanches diallo & co.... - smxworld : Se esce Gabbia per me vuol dire 2 cose: 1) entrano 2 centrali perché la scorsa stagione ha dimostrato che ne servo… -