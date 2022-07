Di Maio | «Il nuovo partito si chiamerà Impegno Civico Conte ha smantellato il M5S e Grillo se n' è accorto»

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - agostinoballero : RT @matteosalvinimi: #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - 2rMarzia : RT @Libero_official: Luigi #DiMaio ha annunciato il nome del suo nuovo partito dalla Annunziata su Rai 3: 'Si chiamerà 'Impegno Civico'' h… -

Di: 'Il mio partito si chiamerà Impegno Civico' L'ex grillino Luigi Disvela il nome delprogetto politico realizzato con Bruno Tabacci : si chiamerà Impegno Civico . L'annuncio è ...17.56 Di:nome partito è 'Impegno civico' "Ilprogetto politico con Bruno Tabacci si chiamerà Impegno civico". Lo annuncia Dia In mezz'ora in più in vista della presentazione di domani. Il ...(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il nuovo progetto politico con Bruno Tabacci si chiamerà Impegno civico". Lo ha annuncia Di Maio nella trasmissione Tv condotta da Lucia Annunziata "In mezz'ora in più" in vista ...Il ministro degli Esteri, ex big del M5S, svela il nome della nuova formazione politica figlia dell’intesa con Centro Democratico di Bruno Tabacci ...