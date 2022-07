Di Maio: «Il nuovo partito si chiamerà Impegno Civico. Conte ha smantellato il M5S e Grillo se n'è accorto» (Di domenica 31 luglio 2022) Un nuovo partito, di cui Luigi Di Maio anticipa il nome: «In vista della presentazione del progetto politico di domani posso dirvi il nome: è "Impegno Civico" e... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 luglio 2022) Un, di cui Luigi Dianticipa il nome: «In vista della presentazione del progetto politico di domani posso dirvi il nome: è "" e...

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - SgtAladin : RT @Geronim22285766: Di Maio: «Il nuovo partito si chiamerà Impegno Civico. Questo ha già chiuso Insieme per il Futuro!! Mo’ se chiama Impe… - elvise1657 : RT @Gielle76: Di Maio dall'Annunziata: Mi fa piacere essere qui a presentare il nuovo progetto politico insieme a Bruno Tabacci.... Non rid… -