Di Maio candidato dal Pd a Bibbiano? Lui nega. Altro veleno contro Conte: «Ha smantellato il M5s come sognava. Grillo ha capito troppo tardi»

Si chiamerà «Impegno Civico» la lista che Luigi Di Maio annuncerà domani 1° agosto assieme a Bruno Tabacci, con cui ha stretto un accordo sul simbolo di Centro Democratico per il voto del 25 settembre. Un progetto politico dovrebbe vedere l'ex M5s alleato con il Pd, che secondo diverse voci gli avrebbe garantito un seggio sicuro in Emilia-Romagna. In particolare nel Modenese, probabilmente proprio nel territorio di quella Bibbiano che il ministro aveva usato come tema per attaccare i dem sulla gestione degli affidi dei bambini. A In Mezz'ora su Raitre però è lui stesso a negare l'indiscrezione: «Prima di tutto smentisco. Aggiungo poi una cosa tecnica: entro il 14 agosto bisogna presentare simboli e coalizione, poi le liste. Ma se non esiste una coalizione, come si fa a trattare i collegi?»

