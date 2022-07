(Di domenica 31 luglio 2022) Alex De, unico ex vincitore del torneo capace di superare i quarti diin questa edizione, ha raggiunto all'Open ladel. Dopo le sconfitte in semicontro ...

Tiscali

Deè uno dei soli due giocatori non statunitensi ad aver vinto il torneo di Atlanta. Si è imposto nel 2019 senza concedere nemmeno una palla break in tutta la settimana, come nell'ATP Tour dal ...... Edouard Roger - Vasselin - Ivan Dodig, Austin Krajicek 12:10 Cristian Garin - Alex De3 - 2 ... con lo United è finita: anche la Roma lo... De Minaur sogna il bis ad Atlanta: prima finale del 2022 Alex De Minaur, unico ex vincitore del torneo capace di superare i quarti di finale in questa edizione, ha raggiunto all'Atlanta Open la prima ...