De Ketelaere al Milan, Salvini: “Finalmente, ma come si pronuncia?” (Di domenica 31 luglio 2022) In un siparietto coi cronisti, Matteo Salvini esulta per l'arrivo di De Ketelaere al Milan e si interroga sulla pronuncia del cognome del belga Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 luglio 2022) In un siparietto coi cronisti, Matteoesulta per l'arrivo di Deale si interroga sulladel cognome del belga

DiMarzio : #Milan, confermato per domani l'arrivo di #DeKetelaere: lunedì le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - trolldepresso : RT @Interistadoc10: Immaginate se mentre De Ketelaere si trovasse sull'aereo, qualcuno chiamasse il Brugge per aumentare l'offerta e al gio… - redblacktree_ : RT @Interistadoc10: Immaginate se mentre De Ketelaere si trovasse sull'aereo, qualcuno chiamasse il Brugge per aumentare l'offerta e al gio… -