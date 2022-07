Da domani Guerre&Pace FilmFest 2022 a Nettuno (RM) fino al 7 agosto (Di domenica 31 luglio 2022) Guerre&Pace FilmFest 2022 XX edizione Nettuno (Roma) – 1/7 agosto Dall’1 al 7 agosto al Forte Sangallo di Nettuno, lungometraggi, documentari, libri e la prima edizione del concorso per cortometraggi sul tema della Guerra e della Pace. Tema della ventesima edizione: I Popoli in Guerra, con uno sguardo focalizzato al conflitto in Ucraina Ingresso libero fino a esaurimento posti Si tiene da lunedì 1 al 7 agosto nella suggestiva cornice del Forte Sangallo di Nettuno (Roma) la ventesima edizione del Guerre & Pace FilmFest. La rassegna, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, organizzata dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, rappresenta una vetrina unica ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 luglio 2022) Guerre&PaceXX edizione(Roma) – 1/7Dall’1 al 7al Forte Sangallo di, lungometraggi, documentari, libri e la prima edizione del concorso per cortometraggi sul tema della Guerra e della Pace. Tema della ventesima edizione: I Popoli in Guerra, con uno sguardo focalizzato al conflitto in Ucraina Ingresso liberoa esaurimento posti Si tiene da lunedì 1 al 7nella suggestiva cornice del Forte Sangallo di(Roma) la ventesima edizione del Guerre & Pace. La rassegna, a ingresso gratuitoa esaurimento posti, organizzata dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, rappresenta una vetrina unica ...

