Da "campo largo" a "voto utile". La litania che ossessiona il centrosinistra (Di domenica 31 luglio 2022) centrosinistra in frantumi: tutti contro tutti. Lo slogan politically correct del "voto utile" che si trasforma nella lotta fratricida tra i politici in bilico nel terrore di perdere la poltrona Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022)in frantumi: tutti contro tutti. Lo slogan politically correct del "" che si trasforma nella lotta fratricida tra i politici in bilico nel terrore di perdere la poltrona

AngeloCiocca : Oggi però ci va a braccetto, in nome del, così lo chiamano, 'campo largo'. Una accozzaglia di liste e listini, tra… - petergomezblog : Imposta di successione per i super-ricchi per aiutare i diciottenni, tutti non solo a destra contro Letta. Renzi: “… - AlexBazzaro : Il PD in 24h ha perso il campo largo coi 5Stelle, fatto infuriare i centristi con la sindrome di Napoleone ed è cos… - kalat75 : @Arturo_Scotto @CarloCalenda @EnricoLetta Parlare di leve per la creazione di valore e reddito vi riesce proprio di… - lumirase : @petergomezblog Campo largo di…Rape…e carciofi…. -