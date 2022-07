Cristiano Ronaldo titolare nell’amichevole contro il Rayo Vallecano (Di domenica 31 luglio 2022) Nell’estate di Cristiano Ronaldo arriva un gesto distensivo con il Manchester United? Il portoghese è titolare nell’amichevole odierna Tempo di amichevoli estive per tutte le grandi squadre d’Europa. Il Manchester United non fa eccezione e oggi è atteso dal Rayo Vallecano e tra i titolari ci sarà Cristiano Ronaldo. Una mossa distensiva forse da parte del portoghese, che nell’ultimo mese ha manifestato la volontà di lasciare i Red Devils. Di seguito le scelte di Ten Hag. Manchester United (4-2-3-1): Heaton; Laird, Martinez, Varane, Telles; Van de Beek, Garner; Chong, Eriksen, Garnacho; Ronaldo. All. Ten Hag L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Nell’estate diarriva un gesto distensivo con il Manchester United? Il portoghese èodierna Tempo di amichevoli estive per tutte le grandi squadre d’Europa. Il Manchester United non fa eccezione e oggi è atteso dale tra i titolari ci sarà. Una mossa distensiva forse da parte del portoghese, che nell’ultimo mese ha manifestato la volontà di lasciare i Red Devils. Di seguito le scelte di Ten Hag. Manchester United (4-2-3-1): Heaton; Laird, Martinez, Varane, Telles; Van de Beek, Garner; Chong, Eriksen, Garnacho;. All. Ten Hag L'articolo proviene da Calcio News 24.

