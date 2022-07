Crisi energetica: tante opportunità di lavoro. Ecco quali e quanto rendono (Di domenica 31 luglio 2022) Rilancio economico, nuovi posti di lavoro, indipendenza energetica e transizione green. Sono questi gli elementi chiave che potrebbero descrivere il periodo storico che stiamo vivendo, molto complesso anche in termini di approvvigionamento energetico. Non mancano, tuttavia, risvolti positivi in termini di occupazione, soprattutto – come rivela un’indagine di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale – per professionisti altamente qualificati. L’Italia verso l’indipendenza energetica “La Crisi che stiamo vivendo in questi mesi a causa del conflitto in Ucraina e delle relative conseguenze – spiega Nunzia Sancineto, Area Manager della filiale Emiliana di Hunters Group – rafforza l’esigenza della progressiva autosufficienza energetica poiché, come abbiamo visto, ... Leggi su quifinanza (Di domenica 31 luglio 2022) Rilancio economico, nuovi posti di, indipendenzae transizione green. Sono questi gli elementi chiave che potrebbero descrivere il periodo storico che stiamo vivendo, molto complesso anche in termini di approvvigionamento energetico. Non mancano, tuttavia, risvolti positivi in termini di occupazione, soprattutto – come rivela un’indagine di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale – per professionisti altamenteficati. L’Italia verso l’indipendenza“Lache stiamo vivendo in questi mesi a causa del conflitto in Ucraina e delle relative conseguenze – spiega Nunzia Sancineto, Area Manager della filiale Emiliana di Hunters Group – rafforza l’esigenza della progressiva autosufficienzapoiché, come abbiamo visto, ...

