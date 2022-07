Covid, oggi nel Lazio 3.295 nuovi casi e 3 decessi: i dati dalle Asl (Di domenica 31 luglio 2022) “oggi nel Lazio su un totale di 19.237 tamponi, si registrano 3.295 nuovi casi positivi, sono 3 i decessi, 1.104 i ricoverati, 66 le terapie intensive e +4.201 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17.1%. I casi a Roma città sono a quota 1.419”. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche: Covid, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” Covid Lazio: quarta dose over 60, come fare per prenotarsi? Sono partite le prenotazioni per la quarta dose di vaccino agli over 60. Se rientri in questa categoria ecco cosa devi fare per prenotare la somministrazione di medicinale. 1- Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2- Prenota sul portale regionale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 luglio 2022) “nelsu un totale di 19.237 tamponi, si registrano 3.295positivi, sono 3 i, 1.104 i ricoverati, 66 le terapie intensive e +4.201 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17.1%. Ia Roma città sono a quota 1.419”. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche:, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento”: quarta dose over 60, come fare per prenotarsi? Sono partite le prenotazioni per la quarta dose di vaccino agli over 60. Se rientri in questa categoria ecco cosa devi fare per prenotare la somministrazione di medicinale. 1- Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2- Prenota sul portale regionale ...

