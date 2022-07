Covid oggi Italia, 36.966 contagi e 83 morti: bollettino 31 luglio (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.966 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 83 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 204.903 tamponi, il tasso di positività è al 18%. I ricoveri ordinari sono 10.499 (-103), 388 le terapie intensive (+6). Covid oggi Italia, bollettino REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 3.295 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 3 ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.966 i nuovida Coronavirus in, 242022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 83. I nuovi casi sono stati rilevati su 204.903 tamponi, il tasso di positività è al 18%. I ricoveri ordinari sono 10.499 (-103), 388 le terapie intensive (+6).REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 3.295 ida coronavirus nel Lazio, 312022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 3 ...

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - SLN_Magazine : Covid oggi Veneto, 5.868 contagi e 5 morti: bollettino 30 luglio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - La_Mariucha : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi 31 luglio: 36.966 nuovi casi e 83 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, il bollettino: 2.042 casi su 13.593 tamponi -