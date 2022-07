Covid oggi Emilia, 3.261 contagi e 10 morti: bollettino 31 luglio (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.261 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 12.823 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.465 molecolari e 8.358 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,4%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 49 (+6 rispetto a ieri, +14%), l’età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.724 (+29 rispetto a ieri, +1,7%), età media 75,8 anni. L’età media dei nuovi positivi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.261 ida coronavirus inRomagna, 312022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 10. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 12.823 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.465 molecolari e 8.358 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,4%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 49 (+6 rispetto a ieri, +14%), l’età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.724 (+29 rispetto a ieri, +1,7%), età media 75,8 anni. L’età media dei nuovi positivi di ...

