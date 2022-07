Covid oggi Campania, 3.907 contagi e 3 morti: bollettino 31 luglio (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.907 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 20.496 tamponi, di cui 17.245 antigenici. Registrati 3 morti. I pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari in ospedale sono 636. In terapia intensiva, 22 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.907 ida coronavirus in, 312022, secondo numeri e datideldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 20.496 tamponi, di cui 17.245 antigenici. Registrati 3. I pazientiricoverati nei reparti ordinari in ospedale sono 636. In terapia intensiva, 22 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

