Covid oggi Campania, 3.907 contagi e 3 morti: bollettino 31 luglio (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.907 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 20.496 tamponi, di cui 17.245 antigenici. Registrati 3 morti. I pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari in ospedale sono 636. In terapia intensiva, 22 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.907 ida coronavirus in, 312022, secondo numeri e datideldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 20.496 tamponi, di cui 17.245 antigenici. Registrati 3. I pazientiricoverati nei reparti ordinari in ospedale sono 636. In terapia intensiva, 22 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - telodogratis : Covid oggi Campania, 3.907 contagi e 3 morti: bollettino 31 luglio - TV7Benevento : Covid oggi Campania, 3.907 contagi e 3 morti: bollettino 31 luglio - - viva_ziaMimma : RT @agenziedistampa: Se usassimo gli stessi criteri (sbagliati) per attribuire i morti Covid al Meningococco B, avremmo da oggi a PER SEMPR… -