Covid, news. Bollettino: 36.966 casi e 83 decessi. Tasso di positività al 18%. LIVE (Di domenica 31 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 204.903. In calo i ricoveri ordinari (-103), mentre aumentano le terapie intensive (+6). Crescono ancora le reinfezioni: sono il 12,6% dei casi. Joe Biden annuncia direttamente dal suo profilo Twitter di essere tornato positivo: "Sono ancora al lavoro e tornerò presto in pista"

