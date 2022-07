Covid, le notizie di oggi. Crescono ancora le reinfezioni, “sono il 12,6% dei casi”. LIVE (Di domenica 31 luglio 2022) In 2 settimane un milione di contagi, 21 da inizio pandemia. Nel bollettino del ministero della Salute sono 49.571 i nuovi casi e 121 i decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 17,1%. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia direttamente dal suo profilo Twitter di essere tornato positivo al Covid: “sono ancora al lavoro e tornerò presto in pista" Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 luglio 2022) In 2 settimane un milione di contagi, 21 da inizio pandemia. Nel bollettino del ministero della Salute49.571 i nuovie 121 i decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 17,1%. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia direttamente dal suo profilo Twitter di essere tornato positivo al: “al lavoro e tornerò presto in pista"

