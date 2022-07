Covid, in Lombardia 4.549 nuovi casi: 434 a Bergamo (Di domenica 31 luglio 2022) A fronte di 28.565 tamponi effettuati, sono 4.549 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di domenica 31 luglio: la positività è del 15,9%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 24 decessi a livello regionale, con i ricoveri in calo sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: nel primo caso il saldo è di -32 (1.416 ricoverati), nel secondo di -2 (51 contro i 53 di sabato). Sono 122.794 le persone attualmente positive in Lombardia. I dati per provincia Milano 1.232 Bergamo 434 Brescia 629 Como 228 Cremona 212 Lecco 149 Lodi 132 Mantova 307 Monza e Brianza 396 Pavia 310 Sondrio 76 Varese 337 Leggi su bergamonews (Di domenica 31 luglio 2022) A fronte di 28.565 tamponi effettuati, sono 4.549 ipositivi innella giornata di domenica 31 luglio: la positività è del 15,9%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 24 decessi a livello regionale, con i ricoveri in calo sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: nel primo caso il saldo è di -32 (1.416 ricoverati), nel secondo di -2 (51 contro i 53 di sabato). Sono 122.794 le persone attualmente positive in. I dati per provincia Milano 1.232434 Brescia 629 Como 228 Cremona 212 Lecco 149 Lodi 132 Mantova 307 Monza e Brianza 396 Pavia 310 Sondrio 76 Varese 337

