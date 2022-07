Covid | 36 966 nuovi positivi e 83 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 36.966 iin Italia, su un totale di 204.903 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 83, invece, le vittime, con il totale delle persone decedute che sale fino a quota 172.086. In aumento le terapie intensive, (+6) per un totale di 388 con 33 ingressi del giorno. Scende invece il numero dei ricoveri ordinari: sono 103 in meno (ieri -166), per un totale di 10.499. Foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).