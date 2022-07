Cosenza, in arrivo un centrocampista dal Milan (Di domenica 31 luglio 2022) Marco Brescianini riparte da Cosenza: il centrocampista, riferisce Tuttosport, è in arrivo dal Milan. Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Marco Brescianini riparte da: il, riferisce Tuttosport, è indal

sportli26181512 : Cosenza, in arrivo un centrocampista dal Milan: Marco Brescianini riparte da Cosenza: il centrocampista, riferisce… - psb_original : Calciomercato Cosenza - Vicino l'arrivo di Brescianini: domani potrebbe essere il giorno dell'annuncio #SerieB - tabellamercatob : Trattative 'calde' #calciomercato #SerieB /3 Centrocampisti 2000 in prestito da #SerieA @AlfredoPedulla… - CosenzApp : Mediaworld, in arrivo 120 assunzioni per i nuovi punti vendita. Anche in Calabria - ViViCentro : Juve Stabia, colpo in attacco: è ufficiale l’arrivo di Luca Pandolfi, ex Turris, Brescia e Cosenza -