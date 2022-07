"Cosa vuole ricordarle": rumors, la foto con cui Ilary Blasi demolisce Noemi Bocchi (Di domenica 31 luglio 2022) Da quando si è consumata la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi si mostra più attiva che mai sui social, in particolare su Instagram, laddove in precedenza postava scatti e stories con molta più parsimonia. Insomma, un cambio di passo nel momento più difficile: si pensi al racconto del viaggio in Africa coi suoi figli, foto dopo foto, story dopo story. Ma perché questa sovraesposizione? A fornire una chiave interpretativa alla scelta della Blasi, ci pensano degli amici che, sotto anonimato, si sono confidati con il settimanale Di Più. "Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero", fanno sapere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Da quando si è consumata la rottura con Francesco Totti,si mostra più attiva che mai sui social, in particolare su Instagram, laddove in precedenza postava scatti e stories con molta più parsimonia. Insomma, un cambio di passo nel momento più difficile: si pensi al racconto del viaggio in Africa coi suoi figli,dopo, story dopo story. Ma perché questa sovraesposizione? A fornire una chiave interpretativa alla scelta della, ci pensano degli amici che, sotto anonimato, si sono confidati con il settimanale Di Più. "Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta efarlo sapere al mondo intero", fanno sapere. ...

