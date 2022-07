Cosa c’è di vero nella storia di Michele Santoro “candidato” con il Movimento 5 Stelle (Di domenica 31 luglio 2022) Cosa c’è di vero nella storia di Michele Santoro candidato del Movimento 5 Stelle? Detta così, ben poco. O meglio: è vero che è in atto un’interlocuzione tra l’autore televisivo e giornalista e i grillini. Ma i confini della questione non sono quelli esposti da Giuseppe Conte nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, in cui ha detto che nelle sue liste «avremo delle illustri personalità che hanno dimostrato di avere consonanza con il M5s». Anzi. Chi è vicino all’inventore di Samarcanda dice che se i termini fossero esattamente questi – «Vuoi candidarti con noi visto che hai ‘consonanza’ con il M5s» – la risposta di “Michele Chi?” sarebbe chiara e semplice: «No, grazie». Il progetto di ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022)c’è dididel? Detta così, ben poco. O meglio: èche è in atto un’interlocuzione tra l’autore televisivo e giornalista e i grillini. Ma i confini della questione non sono quelli esposti da Giuseppe Conte nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, in cui ha detto che nelle sue liste «avremo delle illustri personalità che hanno dimostrato di avere consonanza con il M5s». Anzi. Chi è vicino all’inventore di Samarcanda dice che se i termini fossero esattamente questi – «Vuoi candidarti con noi visto che hai ‘consonanza’ con il M5s» – la risposta di “Chi?” sarebbe chiara e semplice: «No, grazie». Il progetto di ...

