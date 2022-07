Corriere dello Sport – Kepa | il portiere più pagato al mondo che litigò con Sarri

(Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-30 20:57:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: NAPOLI – Poteva essere ‘Re di Spagna’, si è perso un po’ per la strada. Colpa di alcuni infortuni, di coincidenze astrali che non hanno giocato a suo favore e di qualche errore di troppo che per i portieri, si sa, ha sempre un costo maggiore. Ha perso la fiducia in se stesso,Arrizabalaga, per tutti semplicemente. Sintesi scritta e orale partita dalla Spagna e accolta con immenso favore in Inghilterra, dove il classe 1994 gioca dal 2018. Nato a Ondarroa, nei Paesi Baschi, da bambino coltivava due passioni: il calcio, ovviamente, poi una decisamente più curiosa: le gare di canto per uccellini. Un hobby trasmesso dal padre, con cui andava a caccia di cardellini tra i boschi della Biscaglia. ...

Corriere : Senato, La Russa legge la Gazzetta dello Sport mentre presiede la seduta - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 31 Luglio 2022 ?? Tuttosport - 'Pogba La verità” Corriere dello Sport - “Napoli… - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Napoli, c'è Kepa', Tuttosport: 'Pogba, la verità', Il Mattino: 'Kepa, il Napoli si lancia su… - GLupacci : @saIva___ Ricorda: anche segnasse all’esordio su Cazzetta, Corriere dello sporc e Ruttosport leggeremmo cose tipo “… - infoitsport : PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli, c’è Kepa” -

Corriere dello Sport

Collegare Manaus, polverosa capitalestato di Amazonas, al resto del Paese con un'autostrada che avrebbe portato sviluppo e "civiltà". Negli anni Settanta è stata completata la BR - 319: 870 ...Non teme il tornare indietro su questa e altre questioni "Il governo intanto è ancora in carica e d'intesa con il capoStato, dispone di una capacità operativa fuori dal comune". Però si va a ... Mourinho dopo la vittoria contro Conte: "Grande allenamento..." (ANSA-AFP) - LOS ANGELES, 30 LUG - Il Real Madrid ha battuto la Juventus 2-0 in un'amichevole disputata in un gremitissimo Rose Bowl a Los Angeles, in California. A decidere l'incontro sono state le r ...A Nashville, in Tennesse, ben 48439 spettatori hanno riempito il Nissan Stadium per The Biggest Party of the Summer ...