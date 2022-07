Corona virus | Italia | attualmente positivi a test in un giorno con decessi 83 e guariti 47412 Totale di casi 36966 Dati della protezione civile | effettuati 204903 tamponi

(Di domenica 31 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo( in un) con(83) e).di) proviene da Noi Notizie..

Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 31 luglio 2022 2.608 Nuovi casi 13.279 Test giornalieri 3 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 676 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Puglia: 1398041 positivi a test corona virus, incremento di 2608 rispetto a ieri window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e6be15c-af37-4ea0-851c-98fd2a1c2aa ...Il bollettino diramato dalla Regione il 31 luglio segnala in Puglia 2.608 nuovi casi di contagio da Covid-19 e 3 decessi. Nelle ultime 24 ore, sul territorio regionale, sono stati processati 13.279 te ...