Controlli a Gallipoli | turista diretto a Bergamo perde il bus per l’aeroporto di Brindisi | poliziotti gli pagano la navetta

(Di domenica 31 luglio 2022) Puglia Disavventura a lieto fine per un giovanein vacanza a(Lecce). Per un controllo di polizia ha perso il bus che doveva portarlo a, gli agenti hanno quindi deciso di chiamare unaprivata e pagare di tasca propria il biglietto. Il giorno dopo ilha voluto ringraziarli inviando una mail: «Siete stati molto gentili e disponibili».

