Conte replica a chi ha lasciato il M5S: andate e non rompete le scatole. Grillo: il simbolo non si cambia (Di domenica 31 luglio 2022) Assolutamente non cambia, il simbolo del M5S resta lo stesso. Lo assicurano fonti vicine a Beppe Grillo all'Adnkronos. "E' fuori discussione" perché "non è mai stato messo in dubbio". Dunque ci saranno il cerchio rosso, la scritta MoVimento e la data 2050 in bella vista, deadline per un'Italia verde. Il nome di Giuseppe Conte invece non figurerà nel contrassegno. Grillo non vuole deroghe al principio di territorialità Che la questione non sia stata affrontata è verosimile. Perché fonti autorevoli del Movimento assicurano all'Adnkronos che Conte in realtà sia alle prese con questioni ben più scottanti. Ovvero a lavoro per sbrogliare il nodo 'parlamentarie', con Grillo fermo, granitico, su tutta la linea: no alla scelta dei capilista, no alle pluricandidature e dunque ...

