Conte ai transfughi del M5s: «Vi abbiamo dato tutto, andate pure a garantirvi un futuro da politici: ma non rompeteci le scatole» (Di domenica 31 luglio 2022) Che vadano pure via dal Movimento, nonostante «abbiamo avuto tutto», ma «non rompano le scatole» tuona Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook, in cui replica a chi dopo la caduta del governo Draghi ha deciso di abbandonare il M5s. Un messaggio diretto innanzitutto ai big fuoriusciti dal Movimento come l’ex capogruppo alla camera Davide Crippa, senza dimenticare il ministro Federico D’Incà, che ha accusato Conte di «inesperienza politica o ingenuità» nella gestione dei giorni cruciali precedenti alla crisi di governo. Già nella riunione di oggi, 31 luglio, con gli attivisti campani, Conte aveva tacciato di poltronismo i fuoriusciti, come già fatto con Luigi Di Maio: «abbiamo perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Che vadanovia dal Movimento, nonostante «avuto», ma «non rompano le» tuona Giuseppein un lungo post su Facebook, in cui replica a chi dopo la caduta del governo Draghi ha deciso di abbandonare il M5s. Un messaggio diretto innanziai big fuoriusciti dal Movimento come l’ex capogruppo alla camera Davide Crippa, senza dimenticare il ministro Federico D’Incà, che ha accusatodi «inesperienza politica o ingenuità» nella gestione dei giorni cruciali precedenti alla crisi di governo. Già nella riunione di oggi, 31 luglio, con gli attivisti campani,aveva tacciato di poltronismo i fuoriusciti, come già fatto con Luigi Di Maio: «perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni ...

MussoRoberto2 : @Libero_official In un colpo solo ci leveremo dai coglioni Renzi Calenda Conte i Grillini e i transfughi di Forza I… - BPTrading_GS : @Giorgio19693 @matteograndi @giuliocavalli ed infatti sta accogliendo i transfughi di Forza Italia e sta riallaccia… - maumal69 : @PetrazzuoloF Basta con le mistificazioni, la confusione è tutta di #Letta che mentre dice no a #Conte imbarca Renz… - DiNapoliSilvio : - AlbertoPoloni5 : @Moonlightshad1 Se i transfughi se ne fossero andati con Conte vedrà non avrebbero avuto nulla da ridire e nessuno… -