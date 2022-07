Congo: forze di pace Onu aprono il fuoco, due morti (Di domenica 31 luglio 2022) Due persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite dopo che le forze di pace dell'Onu hanno aperto il fuoco nella Repubblica democratica del Congo orientale, al confine con l'Uganda. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Due persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite dopo che ledidell'Onu hanno aperto ilnella Repubblica democratica delorientale, al confine con l'Uganda. Lo ha ...

Congo: forze di pace Onu aprono il fuoco, due morti Due persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite dopo che le forze di pace dell'Onu hanno aperto il fuoco nella Repubblica democratica del Congo orientale, al confine con l'Uganda. Lo ha affermato Monusco, la missione di pace delle Nazioni Unite nel Paese.