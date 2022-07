Confesercenti, -2,1 miliardi per i consumi il prossimo autunno per colpa della corsa dell’inflazione (Di domenica 31 luglio 2022) L’aumento dei prezzi – in particolare di utenze e altre spese fisse incomprimibili – inizia ad avere un impatto sui consumi delle famiglie. Che, dopo un anno di crescita, si apprestano a tornare in territorio negativo: per il trimestre estivo si prevede un calo della spesa dei consumatori di -800 milioni di euro rispetto all’estate scorsa. E senza un rallentamento dell’inflazione, il gap è destinato ad allargarsi in autunno, con una perdita di -2,1 miliardi di euro di consumi concentrata nell’ultimo trimestre dell’anno. A stimarlo è Confesercenti. Un’inversione di tendenza che allontanerebbe ancora di più la ripresa dei consumi, ormai impossibile da afferrare prima del 2024: a fine 2022, infatti, la spesa delle famiglie risulterebbe ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 luglio 2022) L’aumento dei prezzi – in particolare di utenze e altre spese fisse incomprimibili – inizia ad avere un impatto suidelle famiglie. Che, dopo un anno di crescita, si apprestano a tornare in territorio negativo: per il trimestre estivo si prevede un calospesa dei consumatori di -800 milioni di euro rispetto all’estate s. E senza un rallentamento, il gap è destinato ad allargarsi in, con una perdita di -2,1di euro diconcentrata nell’ultimo trimestre dell’anno. A stimarlo è. Un’inversione di tendenza che allontanerebbe ancora di più la ripresa dei, ormai impossibile da afferrare prima del 2024: a fine 2022, infatti, la spesa delle famiglie risulterebbe ...

