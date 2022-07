Concorsi pubblici, dei 21mila funzionari idonei solo 3mila sono stati impiegati. Il Ministero ci ascolti! – L’APPELLO (Di domenica 31 luglio 2022) di Cifa (Comitati idonei funzionari amministrativi) Le condizioni in cui versa la Pubblica amministrazione italiana sono note a livello nazionale ed europeo. In linea con gli indirizzi del Next Generation Eu, la Commissione Ue ha individuato tra le Country Specific Recommendations, indirizzate allo Stato italiano, il miglioramento della Pubblica amministrazione tramite “il rafforzamento delle capacita? e delle competenze del fattore umano e a una riduzione di tempi e costi dei procedimenti amministrativi”. Nel Pnrr è scritto chiaramente: Il personale pubblico in Italia, dopo anni di blocco del turn over, registra forti carenze in alcuni settori e un’eta? media molto elevata. Ciò rende prioritario assicurare un ricambio generazionale e culturale nelle PA centrali e locali, anche semplificando il reclutamento, e attingendo a nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) di Cifa (Comitatiamministrativi) Le condizioni in cui versa la Pubblica amministrazione italiananote a livello nazionale ed europeo. In linea con gli indirizzi del Next Generation Eu, la Commissione Ue ha individuato tra le Country Specific Recommendations, indirizzate allo Stato italiano, il miglioramento della Pubblica amministrazione tramite “il rafforzamento delle capacita? e delle competenze del fattore umano e a una riduzione di tempi e costi dei procedimenti amministrativi”. Nel Pnrr è scritto chiaramente: Il personale pubblico in Italia, dopo anni di blocco del turn over, registra forti carenze in alcuni settori e un’eta? media molto elevata. Ciò rende prioritario assicurare un ricambio generazionale e culturale nelle PA centrali e locali, anche semplificando il reclutamento, e attingendo a nuovi ...

