"Come si vincono le elezioni": il pesantissimo messaggio di Luca Zaia agli alleati (Di domenica 31 luglio 2022) A suonare la carica in vista delle elezioni del 25 settembre ci pensa Luca Zaia. Il leghista e governatore del Veneto spiega la sua ricetta per vincere alla contesa elettorale. E ammette: "Potremmo anche vincere le elezioni. Ma se non lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, rischiamo di costruire un governo che finisce un'epoca senza iniziarne una nuova". Così il "Doge" in un'intervista al Corriere della Sera, in cui aggiunge: "Dobbiamo uscire da gabbie ideologiche che lasciamo volentieri alla sinistra. Il tema è dare risposte non di maniera. Sull'immigrazione, lo dico perché è un nostro cavallo di battaglia da sempre". Il governatore del Veneto, uno dei politici che gode del più alto tasso di popolarità in Italia, aggiunge: "E non possiamo lasciare alla sinistra il monopolio del pensiero sociale"

