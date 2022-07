Come non fare comunicazione politica: la Lega Marche, la dichiarazione a Picchio News e il «commento a una notizia diversa» (Di domenica 31 luglio 2022) Come non fare comunicazione politica, dal primo capitolo del manuale. Innanzitutto, voler posizionarsi a tutti i costi sulle proprie idee, anche quando l’evidenza dei fatti va esattamente verso un’altra direzione. Poi, non per forza bisogna scrivere qualcosa sui social network o sui media digitali: la ponderazione, a volte, è la migliore consigliera. Invece la Lega Marche, dopo quello che è successo a Civitanova Marche, con l’omicidio in strada del cittadino nigeriano Alika Ogorchukwu, non ha seguito nessuno di questi precetti, inanellando – uno dopo l’altro – dei clamorosi epici fail comunicativi. LEGGI ANCHE > Civitanova Marche, sarebbe stato meglio se chi ha fatto il video che circola sui social network fosse intervenuto per evitare l’omicidio ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 31 luglio 2022)non, dal primo capitolo del manuale. Innanzitutto, voler posizionarsi a tutti i costi sulle proprie idee, anche quando l’evidenza dei fatti va esattamente verso un’altra direzione. Poi, non per forza bisogna scrivere qualcosa sui social network o sui media digitali: la ponderazione, a volte, è la migliore consigliera. Invece la, dopo quello che è successo a Civitanova, con l’omicidio in strada del cittadino nigeriano Alika Ogorchukwu, non ha seguito nessuno di questi precetti, inanellando – uno dopo l’altro – dei clamorosi epici fail comunicativi. LEGGI ANCHE > Civitanova, sarebbe stato meglio se chi ha fatto il video che circola sui social network fosse intervenuto per evitare l’omicidio ...

